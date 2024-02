Riku, 31, tietää, millaista on sotia Ukrainassa – eturintamalla nyt uudenlainen uhka: "Ehkä isoin peikko"

Mies kävelee videolla täydessä taisteluvarustuksessa ja rynnäkkökivääri kädessä. Video on kuvattu Ukrainan sodan rintamalta marraskuussa 2023. Suomea puhuva mies on Riku Arima , taistelijanimeltään Bono .

Katso video tästä. Videon ensimmäinen osa on kuvattu marraskuussa 2023, toinen osa on varhaisempi.

Ystäviä Ukrainassa

Välillä aikaa naureskelulle

Iso muutos rintamalla

Puolentoista vuoden aikana Arima on ehtinyt nähdä myös sodan muuttuvan. Yksi muutos ovat lisääntyneet lennokit eli dronet, joiden määrä on kaksin–kolminkertaistunut siitä, kun Arima ensimmäisen kerran meni Ukrainaan.

Useimmat poistuvat nopeasti

– Luulen, että meillä on selkeä yhteys lähipiirini kanssa. He tuntevat minut ja minä tunnen heidät, ja he luottavat päätöksentekooni. Arvostan sitä. Loppujen lopuksi se on oma päätökseni ja minä tiedän parhaiten, mitkä ne riskit ja se tilanne siellä on.