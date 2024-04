Ukrainassa haavoittunut suomalainen rakastui sotasairaalassa

Vapaaehtoistaistelijana Ukrainassa pari vuotta olleen Olan mukaan tilanne rintamalla on todella vaikea.

Olan nimi on muutettu hänen henkilöllisyytensä suojaamiseksi. Taistelijan henkilöllisyys on MTV Uutisten tiedossa.

– Tilanne on varmaan kaikista huonoin, mikä täällä on ollut sodan alkamisen jälkeen. Tämä ei näytä hyvältä. Joulun jälkeen tilanne on mennyt päivä päivältä huonompaan suuntaa, Olan sanoo MTV:lle.