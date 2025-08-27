Stubb ja Zelenskyi puhuivat puhelimessa – lisää painetta Venäjälle

Kreml kertoi, ettei Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta ole edelleenkään sovittu mitään.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi puhuneensa keskiviikkona puhelimessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Washingtonin kokouksessa sovituista jatkotoimista.
– Läheinen yhteistyö presidentti Zelenskyin kanssa jatkuu, Stubb kommentoi puhelua viestipalvelu X:ssä.
Lisäksi Stubb kirjoitti, että suunnitelma vankasta tuesta Ukrainan turvallisuudelle etenee. Stubbin mukaan Ukraina on valmis rauhaan.
Venäjä taas pelaa aikaa, Stubb sanoi.
Zelenskyi kehui X:ssä puhelua onnistuneeksi ja kutsui Stubbin vierailulle Kiovaan.
Zelenskyin mukaan Venäjä reagoi vain todelliseen painostukseen.
Stubb sanoi niin ikään, että tarvitaan lisää painetta Venäjälle, jotta maa suostuu tulemaan neuvottelupöytään.
Zelenskyi kommentoi myös turvatakuiden valmistelua, jota hänen mukaansa ollaan nopeuttamassa.
– Tiimimme valmistelevat aktiivisesti vahvoja, monenvälisiä turvatakuita Ukrainalle, hän kirjoitti.
Ukraina on halunnut mahdolliseen rauhansopimukseen vahvat turvatakuut, jotka varmistaisivat, ettei Venäjä hyökkää maahan uudelleen.
Kreml: Tapaaminen vaatii valmistelua
Venäjä kommentoi keskiviikkona, ettei maan presidentin Vladimir Putinin ja Zelenskyin tapaamisesta ole vieläkään sovittu mitään. Kremlin mukaan mahdollinen tapaaminen vaati runsaasti valmistelua.
– Kaikki huippu- tai ylätason tapaamiset on valmisteltava huolellisesti, jotta ne olisivat tehokkaita, Kremlin edustaja Dmitri Peskov perusteli.
Peskovin mukaan Venäjän ja Ukrainan neuvotteluryhmät ovat olleet yhteydessä, mutta tulevista neuvotteluista ei ole sovittu mitään.
Peskovin mukaan Venäjä suhtautuu kielteisesti mahdollisiin eurooppalaisiin rauhanturvajoukkoihin Ukrainassa. Peskovin mukaan Venäjän halu estää Naton sotilaallinen läsnäolo Ukrainassa oli yksi konfliktin alkusyistä.
Peskovin mukaan mahdolliset turvatakuut kuuluvat sopimuksen tärkeimpiin aiheisiin, mutta Venäjä ei ole valmis keskustelemaan niiden yksityiskohdista julkisesti.