Ukrainan puolustusministeri on kiistänyt tuoreet sotilastarvikkeisiin liittyvät korruptiosyytökset. Ukrainan on väitetty ostaneen univormuja paisutetulla hinnalla Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana.

He ovat myös raportoineet, että yksi turkkilaisen yrityksen omistajista on Oleksandre Kassai. Hänen setänsä on Gennadi Kassai, joka on puolestaan saman puolueen jäsen kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.