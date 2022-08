Kylmäävä raportti Ukrainan sodasta julki – sotilaat elävät epäinhimillisissä oloissa: "Tapan itseni"

Puoli vuotta sitten Venäjän hallitsija Vladimir Putin lähetti joukkoja Ukrainaan. Venäläisten sotilaiden äidit -liike on saanut koko tämän puolen vuoden ajan vetoomuksia sotilaiden läheisiltä Jotkut yrittävät löytää kadonneita, toiset yrittävät ymmärtää, miten auttaa sotilasta, joka haluaa irtisanoa taistelusopimuksensa, jotkut puhuivat armeijan harjoittamasta väkivallasta ja kiristyksestä.

Ukrainan sota jatkunut jo puoli vuotta – tutkija: "Putinin ase on nälkä"

"He vievät minut sotaan"

– Hän sanoi: he antoivat minulle kiväärin ja vievät minut sotaan, äiti kertoi.

Rangaistuksia rintamakarkuruudesta

Huhtikuussa vetoomuksia tuli yhteensä 47 ja merkittävimpänä ongelmana näytti olevan irtisanoutuvien sopimussotilaiden uhkailu. Meduzan mukaan yhä useammat sopimussotilaat alkoivat huhtikuussa allekirjoittaa ennenaikaisia erokirjeitä. Monia uhattiin rikosoikeudellisella vastuulla. Lisäksi varusmiesten sukulaiset kertoivat, että sotilaita painostettiin ja pakotettiin allekirjoittamaan sopimuksia. On myös ollut tapauksia, joissa sopimukset on allekirjoitettu sotilaan puolesta tai hänen tietämättään.

Toukokuussa vetoomusten määrä väheni entisestään ja niitä oli 39. Pääongelmaksi vetoomuksista nousivat esille sotimisesta kieltäytyvien rangaistukset. Toukokuussa järjestö alkoi saada raportteja sotilaista, joihin sotilastoverit ja komentajat olivat kohdistaneet väkivaltaa. Kirjoittajat valittivat usein armeijan kurjista olosuhteista, joissa heidän läheisensä oli pakotettu elämään. On myös raportoitu, että sotilaita on syytetty rintamakarkuruudesta ja lukittu kellareihin, koska he olivat kieltäytyneet jatkamasta taistelua Ukrainassa.