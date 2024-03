Sotavankeina olleet ukrainalaistaistelijat palaavat rintamalle – rekrytoinnissa kuitenkin suuria haasteita

Sotilaiden keski-ikä 43 vuotta

Molemmat entiset sotavangit kertovat jatkuvasta pahoinpitelystä ja tovereidensa kuolemasta sotavankeudessa. Eikä koettelemus ole kaikkien osalta ohi, Ukrainan mukaan noin 900 Azovstalin puolustajaa on yhä Venäjän hallussa. Tämä helpotti myös Siryin päätöstä palata sotimaan.

AFP:n Itä-Ukrainassa tekemissä useissa haastatteluissa sotilaat uhkuvat taistelutahtoa. Laajemmin tarkasteltuna Ukrainalla on kuitenkin suuri ongelma saada rintamalle tarpeeksi sotilaita. Heitä tarvittaisiin sekä paikkaamaan tappioita että antamaan mahdollisuus lepoon tauotta jopa kaksi vuotta sotineille miehille.



"Huonot komentajat" pelottavat

– Minulla on ystäviä, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi sodan alussa, ja he ovat yhä taisteluissa. Kyseessä on yhdensuuntainen lippu, Artem sanoo.