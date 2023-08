Pakomatkalta palanneen ukrainalaisperheen kotona odotti täystuho – "Kun hän näki talon tässä kunnossa, hän purskahti itkuun"

Naapurikaupungeista Butshan nimi on painettu historiankirjoihin yhtä pahamaineisena eurooppalaisten sotarikosten näyttämönä kuin Srebrenica Bosnian sodassa, koska venäläismiehittäjät surmasivat kaupungissa kylmäverisesti satoja ukrainalaissiviilejä kuukauden kestäneen miehityksen aikana.

"Olimme ripustaneet verhot vasta marraskuussa"

Butshan joukkosurma yhdistetty tiettyihin yksiköihin

Butshasta löydettiin viime vuonna venäläismiehityksen jäljiltä paikallisviranomaisten mukaan yli 450 ruumista, joista runsaat 400 oli kuollut väkivaltaisesti. Venäjä on virallisesti kiistänyt syyllisyytensä joukkosurmaan ja on syyttänyt Ukrainaa veritekojen lavastamisesta.

Venäläisjoukkojen on kerrottu harjoittaneen Butshassa systemaattisia "puhdistuksia", joissa he surmasivat kaikki uhkatekijöinä pitämänsä siviilit, kuten vapaaehtoistaistelijoina pidetyt palvelusikäiset miehet ja siviilit, joiden epäiltiin auttavan Ukrainan puolustusvoimia.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin toteuttamassa yksityiskohtaisessa tutkimuksessa veriteot eräällä Butshan kaduista yhdistettiin tiettyyn Venäjän armeijan rykmenttiin ja sen komentajaan. Todistusaineistoon kuuluivat esimerkiksi valvontakameroiden videot ja venäläissotilaiden käyttämien puhelinten tiedot.

Monen venäläissotilaan havaittiin soittaneen Venäjälle puhelimilla, jotka he anastivat surmaamiltaan ukrainalaisilta. Kun lehti oli saanut selville numerot, joihin venäläissotilaat soittivat, he pystyivät yhdistämään tiedot sosiaalisen median tileihin ja siten tunnistamaan yksittäisiä sotilaita, jotka kaikella todennäköisyydellä osallistuivat Butshan veritekoihin. Tutkivan journalismin hanke sai Yhdysvalloissa Pulitzer-palkinnon.



Venäjän presidentti Vladimir Putin myöhemmin palkitsi Ukrainan sodan teoistaan yhden yksiköistä, joita on epäilty Butshan verilöylystä.