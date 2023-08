"Täällä minä istun kampaamossa, kun Mariupolissa ei ihmisillä ole edes syötävää" – sotaa pakoon päässeitä ukrainalaisia vaivaa syyllisyys

Ukrainalaisnainen Lana Lisetska on yksi monista pakoon lähteneistä. Lisetska asuu nykyisin Ukrainan naapurimaa Moldovassa, jonne hän pakeni poikansa kanssa sotaa yli vuosi sitten. Taakse jäivät sekä oma kotimaa että Lisetskan aviomies ja ystävät.

Ukraina sai ajettua venäläiset sotilaat pois Kiovan lähellä sijaitsevasta Butshasta viime vuoden keväällä. Mariupol puolestaan on yhä Venäjän miehittämä.

Monet sysäävät vaikeat tunteet sivuun

Sotaa paenneet tarvitsevat usein myös psykologista apua, vaikka he eivät sitä aina itse tiedosta.

Enemmistö ukrainalaispakolaisista Moldovassa on naisia ja lapsia, joiden puolisot ja isät ovat jääneet Ukrainaan esimerkiksi sotimaan. Syyllisyyden lisäksi moni kokeekin yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä.

– Tämä on kriittisen tärkeä asia, jossa voimme tarjota tukea. Mielenterveysasiat eivät usein heti nouse pinnalle, vaan alkupäivien paniikki ja hätä, kertoo Moldovassa toimivan Doctors of the World -järjestön koordinaattori Liz Devine.