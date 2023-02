Harkovalainen Serhi istui keittiössä, kun kotitaloon osui ohjus – Ukraina ajoi venäläiset Harkovasta, mutta Venäjä tekee yhä iskuja kaupunkiin

Keskellä kaupunkia sijaitsevalla, myös pommituksen kohteeksi joutuneella Vapauden aukiolla seisoo kyltti: Harkova – sankarikaupunki. Nimitys on peräisin kaupungin puolustuksellisista saavutuksista toisen maailmansodan aikana.

Myös Barabashovon markkina-alue on saatu osittain avattua uudelleen, mutta taisteluiden jäljet näkyvät. Siellä seisoessa näkyy iso tyhjä maapläntti. Kohtaan osui venäläinen ohjus, joka sytytti tulipalon.

Kellarissa kolme viikkoa

Perhe onnistui kuitenkin pakenemaan kellarista Serhin ystävän veljen avustuksella. Tämän jälkeen he viettivät puoli vuotta paossa Harkovan maaseudulla.

Nyt lähes vuosi tapahtumien jälkeen Serhin kotinaapurustossa on arkiaamuna hiljaista. Monet talot ovat tyhjentyneet, ja niissä asuu vain muutamia ihmisiä. Esimerkiksi veden saannissa on ongelmia.

– Minulla on vain yksi toive: rauha, hän sanoo.

Kidutuskammio kylässä

Myös harkovalaisella Olenalla on vaikeita muistoja Venäjän miehityksen ajalta. Hän ei esiinny jutussa koko nimellään, koska hänellä on yhä sukulaisia alueella lähellä Venäjän rajaa.

– Kuulin, että eräässä talossa Venäjän Jakutskista tulleet sotilaat pyysivät talon omistajaa avaamaan tallelokeronsa. He luulivat omistajan mikroa tallelokeroksi, hän kertoo.

Venäjä asettaa pelastustyöntekijöille ansoja

Vaikka Venäjän joukot on ajettu pois, Venäjä tekee yhä iskuja Harkovaan ja sen lähialueille.

Harkovan pelastuslaitoksen johtaja Volodymyr Horbikov kertoo STT:lle, että pelastuslaitoksella on lähes jatkuvasti Venäjän iskuihin liittyviä pelastustehtäviä.

Tilanne on helpottanut jonkin verran, sillä länsimaat ovat toimittaneet varusteita pelastuslaitokselle.

Venäjän joukot on ajettu pois, mutta iskut ovat jatkuneet. Siksi Horbikovin johtama paloasema on äärimmäisen työllistetty.

– He odottavat ensimmäisen iskun jälkeen, koska he tietävät, että pelastushenkilökuntaa tulee paikalle. Sitten he iskevät uudelleen, Horbikov kertoo.