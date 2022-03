Ukrainalaislasten tilanne järkyttävä: Osa joutuu pakenemaan maasta ilman vanhempiaan

Ukrainasta on nyt paennut arviolta kolme miljoonaa ihmistä, joista noin puolet on lapsia.

– Ukrainassa kaikki koulut on suljettu. Se tarkoittaa, että 5,7 miljoonaa lasta ei pysty käymään koulua. Mitä pidempään sota kestää ja koulut ovat kiinni, sitä suurempi vaikutus tällä on lasten elämään ja tulevaisuuteen.

– Sota on ollut järkyttävän väkivaltainen. Lapset ovat joutuneet kokemaan ja näkemään väkivaltaa. He ovat hyvin peloissaan ja ahdistuneita. He eivät ymmärrä, mitä tapahtuu ja miksi. Vanhemmat ovat kertoneet lapsista, jotka nykyään pelkäävät kovia ääniä ja paukahduksia. He pelästyvät lentokoneita, koska he mieltävät ne pommituksiksi. Lapsilla on univaikeuksia.