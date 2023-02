Sota ei jätä ukrainalaislapsia rauhaan Suomessakaan – 8-vuotiaan pojan veljet edelleen rintamalla

Miljoonat ihmiset ovat paenneet sodan vuoksi Ukrainasta, heistä suuri osa naisia ja lapsia. Pakolaisuus näkyy myös Suomessa.

Väestöliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Anita Novitsky tapaa Suomessa oleskelevia ukrainalaisia vähintään viikoittain. Hän kertoo syvistä jäljistä, jotka sota on jättänyt lapsiin.

– Esimerkkinä voin kertoa 8-vuotiaan pojan tarinan. Hän on Suomessa äitinsä ja siskonsa kanssa. Hänellä on kaksi rintamalla olevaa veljeä, Novitsky kertoo.

Perheen äiti pitää yhteyttä mahdollisuuksien mukaan vanhimpiin lapsiinsa, mutta isän tilasta ei ole tietoa.

Sota näkyy vahvasti alakoululaisen käytöksessä.

– Meidän yhteiskuntamme on huolissaan lapsen voinnista, koska lapsi leikkii sotaa, hän kuvantaa sotaa piirroksissaan koulussa ja elää omaa perhearkeaan läpi, hän sanoo.

"Arki on aikamoista"

Vaikka pakolaislasten määrä on suuri, lapsia elää yhä myös sodan keskellä Ukrainassa. YK:n tuoreiden tietojen mukaan sodassa on kuollut tähän mennessä noin 440 lasta. Lisäksi noin 850 lasta on loukkaantunut.

Sota vaikuttaa muun muassa lasten koulunkäyntiin, mielenterveyteen sekä perhe-elämään.

– 7,5 miljoonaa ukrainalaista on fyysisen väkivallan pelon alla jatkuvasti. Siellä on ollut ilmahälytyksiä yli 16 000, jolloin mennään maan alle. Maan alla on vietetty aikaa yli 900 tuntia, kertoo Pelastakaa lapset -järjestön asiantuntija Tupuna Mäntyjärvi.

– Eli arki on aikamoista: se on mennyt palasiksi ja rikki. Normaalia koulunkäyntiä ei voi harjoittaa, Ukrainassa on tuhoutunut yli 3 000 koulurakennusta, joista 400 totaalisesti.

