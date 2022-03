Avustusjärjestöt pelkäävät tuhansien pakolaislasten puolesta Ukrainan rajalla: Viitteitä ihmiskaupasta – osa katoaa jälkiä jättämättä

Rikolliset tekeytyvät hyväntekijöiksi

– Rikollisjoukot ovat erittäin kehittyneitä. Kyse on laajasta ja hyvin rahoitetusta verkostosta, jolle tämä on elinkeino. Nyt on sota ja kaaos ja he käyttävät sekasortoa hyväkseen lasten ja naisten kaappaamiseksi.