"Tiedätkö, milloin sota loppuu?" – ukrainalaislapset kyselevät chatissa läksyistä ja sodasta

Asiantuntijan mukaan sota lasten silmin on rumaa ja täynnä menetyksiä.

Näin sanoo SOS-Lapsikylän asiantuntija Iryna Petermann STT:lle. Petermann kehittää Let's chat -palvelua, joka on tarkoitettu 7–17-vuotiaille ukrainalaisille lapsille ja nuorille, jotka haluavat puhua huolistaan omalla äidinkielellään. Chatin yhteydessä toimii Domashka-keskustelupalvelu, josta saa läksyapua ukrainaksi.

Suurin osa chatin käyttäjistä on 14–17-vuotiaita. Paitsi sotaan, lasten huolenaiheet liittyvät esimerkiksi kouluun, perheeseen ja kiusaamiseen. Lapset pohtivat Virtasen mukaan paljon ystävyyssuhteita, joita sotaa pakeneminen on muuttanut.

Yli puolet palveluita käyttävistä lapsista on Ukrainassa ja loput Suomessa, Puolassa ja Saksassa.

– Lapset kyselevät, milloin sota loppuu. Sota lasten silmin on rumaa ja täynnä menetyksiä. Jos lapsilla olisi siihen valta, he lopettaisivat sodan, Petermann sanoo.

"Tärkeintä on olla hengissä"

Petermann sanoo, että ukrainalaisessa kulttuurissa ei ole tapana jakaa henkilökohtaisia asioita ulkopuolisten kanssa. Tästä huolimatta ukrainankielisissä keskustelupalveluissa yhteydenottajia on ollut tähän mennessä noin 1 300, ja ukrainalainen media on innostunut mainostamaan palvelua.

Suomi on Petermannin mukaan verkossa tehtävän auttamistyön edelläkävijöitä. Vastaavanlaisia palveluita on muualla maailmassa vähän.

Opiskelu on lapsille suuri huolenaihe. Oppitunnit menevät ohi, jos joutuu lähtemään pommisuojaan, ja poikki olevat sähköt hankaloittavat läksyjen tekemistä.

– Sanomme lapsille, että tärkeintä on olla terve ja hengissä, Petermann sanoo.

Bunkkeripakkauksia pommisuojissa oleville lapsille

Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Katja Ristola on työskennellyt viimeisen vuoden aikana Kiovassa. Ennen sotaa järjestön työntekijöitä Ukrainassa oli parikymmentä, kun heitä on nyt yli 300. Järjestö tukee lapsia ja heidän perheitään muun muassa toimittamalla ruokaa ja vettä maan sisäisille pakolaisille, antamalla käteisapua ja korjaamalla kouluja ja pommisuojia.

Ristolan mukaan noin kolmasosa Ukrainan kouluista on tuhoutunut. Jäljelle jääneistä kouluista hyvin pieni osa on auki, koska niiden lämmitykseen tarvittavasta energiasta on pulaa.