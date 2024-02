Miljoonat lapset elävät Ukrainassa sodan keskellä – "Arki on rikkoutunut"

Ukrainan sodan aikana on kuollut tai haavoittunut yli 1 800 lasta – tämä tarkoittaa siis kolmea lasta päivässä. Sota on jättänyt jäljet lähes kaikkiin maan lapsiin.

– Voidaan sanoa, että tavallista arkea ei lapsilla siellä ole. Noin 4 miljoonaa lasta on avuntarpeessa, koulunkäynti keskeytynyt todella monella. Ainoastaan 30 prosenttia lapsista kykenee käymään lähiopetuksessa, eikä sielläkään säännöllisesti. Lapset joutuvat myös varautumaan siihen, että ilmahälytyksiä tulee kesken koulupäivän, sanoo Unicef Suomen pääsihteeri Marja-Riitta Ketola MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Tämä tarkoittaa sitä, että arki on rikkoutunut. Ystävät, tuttavat, perheenjäsenet läheltä ovat poissa. Kun tätä on jatkunut jo se kaksi vuotta, on tämä jättänyt kyllä vahvat jäljet lasten arkeen.