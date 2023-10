Ukrainan sodan tapahtumat 26.10.2023

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ilmoitti tänään uudesta aseapupaketista Ukrainalle. Paketti on 150 miljoonan dollarin arvoinen.

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoo olevansa ylpeä siitä, että on pitänyt viestintäkanavat auki Venäjän suuntaan.

Orban tapasi viime viikolla Venäjän presidentin Vladimir Putinin Kiinassa, mitä voi pitää poikkeamana EU:n linjasta. Valtaosa länsijohtajista on vältellyt Putinin tapaamista ja yhteistyötä Venäjän kanssa Ukrainan sodan takia.

– Sotilaallisten operaatioiden lopettaminen välittömästi on paras ratkaisu, joka meillä Ukrainalle on. EU:n kuuluisi muuttua asetoimittajasta rauhantekijäksi, Fico sanoi.

Vaikka Venäjä on kiistänyt asian, on "lähes varmaa", että Pohjois-Korean lähettämiä ammuksia on saapunut Länsi-Venäjälle, kirjoittaa Britannian puolustusministeriö.