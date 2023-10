Ukrainan sodan tapahtumat 25.10.2023

Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen lähellä Avdijivkan kaupunkia

16.59: Venäjä on uuvuttamassa Ukrainan armeijan, väitti Venäjän puolustusministeri

Venäjä on uuvuttamassa Ukrainan armeijan, väitti Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vieraillessaan sotilaiden luona Ukrainan itäosissa.

– Tilanne näyttää sellaiselta, että vihollisella on yhä vähemmän vaihtoehtoja. Ja ne tulevat vähenemään entisestään, mistä on kiittäminen erityisesti teidän toimintaanne taisteluissa, Shoigu sanoi sotilaille Venäjän puolustusministeriön mukaan.

Venäjä on yrittänyt viime aikoina turhaan vallata Avdijivkan kaupunkia Itä-Ukrainassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi keskiviikkona, että kaupungin lähellä käydään raskaita taisteluita, mutta Ukrainan armeija on onnistunut pitämään asemansa.

– Ukraina on rakentanut pieniä sillanpääasemia Dneprjoen itärannalle paikkoihin, joita se on hallinnut kesästä lähtien, Britannia katsoo.

Venäjä puolustaa Dneprjoen rantaa uudella 18. armeijalla. Osa armeijan joukoista on aiemmin siirretty taistelemaan Länsi-Zaporizhzhjaan Ukrainan vastahyökkäyksen pääsuuntaa vastaan.

Brittiarvio on, että ratkaiseva tekijä tälläkin alueella on se, kuinka paljon tarkkaa ja tehokasta tykistötulta Venäjä ja Ukraina pystyvät toisiaan kohti suuntaamaan.

– Alustavat merkit viittaavat siihen, että Venäjällä on alueella merkittävä määrä tykistöä, Britannia kirjoittaa.

7.28: ISW: Ukraina on edennyt Itä- ja Etelä-Ukrainassa

Ukrainan vastahyökkäykset itä- ja etelärintamilla ovat hieman edenneet paikallistetun kuvamateriaalin perusteella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).