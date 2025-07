Showpainilegenda Hulk Hogan on kuollut

Showpainija Hulk Hogan on kuollut 71-vuotiaana, kertoo TMZ.

Lehden mukaan ensihoitajat hälytettiin torstaiaamuna aikaisin WWE-tähden kotiin Clearwaterissa, Floridassa. Hätäkeskuksen mukaan kyseessä oli sydänpysähdys. Hoganin talon edustalla nähtiin useita poliisiautoja ja ambulansseja nähtiin, ja tähti kannettiin paareilla ambulanssiin.

TMZ:n mukaan Hoganin vaimo Sky Daily Hogan oli vain viikkoja aiemmin kiistänyt huhut siitä, että mies olisi koomassa vaan toipumassa leikkauksista. Hogan kärsi toukokuussa tehdyn niskaleikkauksen jälkioireista.

Hogan teki showpainin tunnetuksi.

Hulk Hogan (Terry G. Bollea) teki showpainista koko perheen viihdettä. Hänen teatraalisuutensa ja karismansa vetivät puoleensa sekä lapsia että aikuisia, ja nostivat lajin suosion huippuunsa.

Hulk Hogan aloitti showpainiuransa vuonna 1977. Hogan voitti urallaan 12 maailmanmestaruutta: kuusi WWE:ssä ja kuusi WCW:ssä. Hän paini viimeisen kerran vuonna 2012.

Tähti näytteli myös elokuvissa ja tv-sarjoissa. Hänet nähtiin esimerkiksi Rocky III -elokuvassa vuonna 1982.

Hogan oli vielä viime vuonna julkisuudessa osallistuessaan yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vaalikampanjaan. Hogan viihdytti Trumpin republikaanikannattajia mahtipontisella puhetyylillään ja repimällä paitansa lavalla, mitkä olivat Hoganin esiintymisen tavaramerkkejä.

0:46 Hulk Hogan repi paitansa republikaanien kansalliskokouksessa torstaina 18. heinäkuuta 2024.

Lukuisia leikkauksia

Hogan kertoi hänelle tehdyistä lukuisista leikkauksista vuonna 2017.

– Minulle on tehty 17 leikkausta viimeisen 10 vuoden aikana. Minulla on tekopolvet ja -lonkat, selkäni on täynnä metallia ja osa kasvoistani on täynnä metallia, legenda sanoi Objectified: With Harvey Levin -ohjelmassa.

Hulk Hogan vuonna 1994.ullstein bild - RDB / Katja Snozzi/ All Over Press

Vuonna 2023 uutisoitiin, kuinka Hoganille tehtiin jälleen selkäleikkaus.

– Hänen alavartalostaan leikattiin hermot. Hän ei tunne alavartaloaan, joten hän käyttää kävelykeppiään kävelemiseen, Paini-ikoni Kurt Angle sanoi omassa The Kurt Angle Show -ohjelmassaan.

Juttu päivittyy.