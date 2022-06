Sodan loppua ei näkyvissä aseavuista huolimatta – "Sota voi jatkua varmasti vuosiakin"

– Aikaulottuvuuden arviointi on kuitenkin hyvin hankalaa.

Pihlajamaan mukaan uuvutus- tai kulutussodassa on kyse siitä, että osapuolet uuvuttavat jatkuvasti toisiaan, eikä kummallakaan ei ole voimaa ratkaisuun.

Miksi Ukraina kertoo tietoja tappiostaan?

Venäjäkin kokee varmasti suuria tappioita, mutta määristä on vaikea sanoa, Pihlajamaa sanoo.

Paikallisia vastahyökkäyksiä

Pihlajamaa sanoo, että Ukrainan vastahyökkäyksiä on nähty Hersonin suunnalla, Izjumin seudulla, itäisissä osissa Ukrainaa sekä aiemmin keväällä Harkovan alueella.

Pihlajamaa arvioi, että Herson voi olla ukrainalaisjoukoille helpompi tavoite, sillä tiettävästi Venäjän painopiste on tällä hetkellä Luhanskin alueella. Laajemmasta operatiivisesta vastahyökkäyksestä ei Pihlajamaan mukaan ole vielä merkkejä.

– Toki tällainen laajempi vastahyökkäys on oikeastaan ainoa keino, jolla Ukraina pystyisi ajamaan pois venäläisjoukkoja, sen valtaamilta alueilta. Jos ja kun he (ukrainalaiset) haluavat kääntää tilannetta edukseen, niin tähän suuntaan heidän on varmaan ajan mittaan pyrittävä, jos vain rahkeita siihen riittää.