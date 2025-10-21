Venäjä saattaisi joutua sulkemaan joitakin öljylähteitä, sanoo asiantuntija.
Useiden arvioiden mukaan Ukraina on onnistunut iskemään jo noin puoleen Venäjän isoista öljynjalostamoista.
Ukraina ei iskuillaan vaikeuta ainoastaan Venäjän öljynjalostusta, vaan koko sen öljyvientibisnestä maailmalle, arvelee Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.
– Toki satamissa on isot varastot, mutta jos vauriot öljyn pumppausasemilla ovat pitkäaikaisia, sillä voi olla merkittäviä seurauksia, Tynkkynen sanoo.
Teknologian korvaaminen sekä jalostuksessa että pumppausasemilla on vaikeaa, koska ne perustuvat pitkälti länsimaiseen teknologiaan, joka on nyt pakotteiden alaisena.
Lue myös: EU kieltää venäläiskaasun tuonnin
Myös kaasulaitokset ovat olleet Ukrainan kohteina. Sunnuntaina Ukraina iski Gazpromin Orenburgin kaasunkäsittelylaitokseen Kazakstanin rajan tuntumassa.
– Kaasu on tietysti aivan keskeinen raaka-aine Venäjän kaupunkien energiahuollossa, ja sillä on vaikutuksia jopa Venäjän ulkomaankauppaan, arvelee Tynkkynen.
Myös psykologisia vaikutuksia
Ukraina pyrkii iskuillaan vaikuttamaan muun muassa Venäjän öljytuloihin ja kaasunvientiin. Vaikutus kokonaistalouteen on Tynkkysen mukaan toistaiseksi verrattain pieni, mutta Ukraina pyrkii iskuillaan vaikuttamaan myös psykologisesti.
– Se suurin vaikutus tietysti on se, että niillä on Venäjän sisäisiin energiamarkkinoihin vaikutusta eli on puutetta öljytuotteista, bensiinistä, dieselistä ja se näkyy sitten kansalaisten arjessa, Tynkkynen sanoo.
Lue myös: Kylmää suihkua Putinin sotataloudelle – kasvua irtoaa vain aseteollisuudesta
Tynkkysen mukaan Ukraina pystyisi pitkäaikaisesti vaikuttamaan Venäjän öljyn ja kaasun tuotanto- ja vientikapasiteettiin iskemällä tuotannon yläpäähän.
– Itse asiassa voisi syntyä tilanne, jossa Venäjä joutuisi sulkemaan joitakin öljylähteitä. Tiedämme, että kun näitä suljetaan, niiden uudelleenkäynnistäminen on äärimmäisen vaikeaa – jopa mahdotonta. Tällä tavalla voitaisiin saada pitkäaikainen vaikutus Venäjän kykyyn tuottaa öljyä.
Tynkkysen mukaan tämäntyyppiset kohteet eivät ole sen paremmin suojattuja kuin jalostamotkaan, joihin Ukraina on iskenyt.
– Jos ajatellaan vaikka sähköpuolta, ne ovat erittäin haavoittuvaisia. Venäjän iskut Ukrainaan ovat hyvä esimerkki siitä, miten haavoittuvia keskitetyt energianjakeluinfrastruktuurit voivat olla.
Katso koko keskustelu alta.
23:44