Ukrainan isku lähelle Pietaria on asiantuntijan mukaan merkittävä käänne: "Tuo sodan venäläisten arkeen aivan toisella tavalla"

Ust-Lugassa tuotetaan muun muassa öljyjä, lentopolttoainetta ja bensiiniä. Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta pitää vientisatamaan iskemistä symbolisesti merkittävänä asiana, vaikka volyymien puolesta se ei ole suurimmasta päästä. Merkittävää on hänen mukaansa myös se, että Ukraina pystyi iskemään maan toiseksi suurimman kaupungin eli Pietarin lähelle ja Venäjän energiaviennin kapasiteettiin.

– Se tuo sodan venäläisten arkeen aivan toisella tavalla. Symbolista on myös se, että isketään Putinin hallinnon keskeiseen tulolähteeseen. Energiatalous on mahdollistanut tämän sotakoneen ylläpidon ja rakentamisen. Eli tässä hyökkäyksessä on monta symbolista tasoa.