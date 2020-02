Jarkko Sipilä: Näin uskomattomien käänteiden jälkeen terrorismirikoksista syytettyjen irakilaiskaksosten haastattelu onnistui – "Kun tilanne näyttää hankalalta, juo kuppi kahvia ja mieti"

Terassi

Siihen oli syykin: olimme Pekan kanssa saaneet kutsun Seiska-lehden 25-vuotisjuhliin Kaivohuoneelle. Rikostoimittajalle tällainen kutsu on hyvin harvinainen, joten päätimme mennä paikalle katsomaan mistä ihmeestä on kyse. Sääkin oli sopivan nätti.

Yksi journalismin keskeisiä ohjeita on se, ettei etukäteen koskaan voi tietää, kuka haluaa puhua tai kertoa tarinansa. Tosin meillä ei ollut tiedossa veljesten puhelinnumeroita, eikä keskustelu olisi muutenkaan onnistunut, koska he puhuivat vain arabiaa ja me emme.

Lammi

Vastaanottokeskus

Kahvila

Lamminraitti

Haapainojantie



”Salaam aleikum”



Musta kissa

Jatkoimme eteenpäin. Polun yli juoksi sysimusta kissa. Aidosti huolestunut Oscar kehotti meitä äkkiä heittämään kolikkoa kuten monessa maassa on tapana. Me sylkäisimme olan yli kolmesti. Tämä projekti ei huonoa onnea kaivannut.

Keinu

Mies ikkunassa

Oscar peitti näkymän, eikä sisään nähnyt kunnolla. Arabiankielinen puhe alkoi. Äänensävyt olivat ärtyneitä ja puheen vauhti kiivas. Oscar kertoi myöhemmin keskustelun edenneen siten, että hän oli aluksi muistuttanut sovitusta haastattelusta, mihin toinen kaksosista oli todennut, etteivät he jaksa nyt antaa mitään haastattelua. He kertoivat valvoneensa aamuyhdeksään ja nukahtaneensa juuri. Oscar sai kuitenkin puhuttua miehet ympäri.

”Isis on... Me olemme muslimeita. Isiksen ei pidä esittää muslimia, eikä erityisesti sunnia. Isis on ryhmä, joka on aivoton. He ovat mielenterveydeltään sekaisin ja huolimattomia perverssejä.”