Uhkaavan tyhjä urheilukesä sapettaa fania ja pilaa ystävien tapaamiset: jutustelu makkaran äärellä yhtä tärkeää kuin peli

Kisailun suuri yhteisöllinen merkitys Suomen kesässä tiedetään hyvin vaikkapa Vimpelissä. Legendaarinen pesäpallojoukkue vetää otteluihin usein enemmän väkeä kuin kunnassa on asukkaita.

Pesäpallo kokoaa pyhiinvaeltajat ja mökkiläiset

– Ottelutapahtumissa on voimakas yhteisöllisyys. Saarikentällä käy yleisöä laajalta alueelta. Mökkiläisiä ja lomanviettäjiä. Pelin lomassa vaihdetaan kuulumisia. Tällainen vuorovaikutus on ihmisille tärkeää.

– Täälläkin mietitään vielä, miten toimitaan näillä rajoituksilla. Eipä siinä juuri lippuja päästä myymään, kun kausikorttilaisia on jo tuo sallittu määrä, kertoo Jukka-Pekka Kujala Vimpelistä.

Stadin derbyssä 500 – naurettavaa!

Helsingin Urheilukadun jalkapallostadionilla riittää ihmettelemistä, pelataanko 10 000 katsojaa vetävällä stadiolla 500:n yleisöllä. Se näyttäisi suorastaan naurettavalta - vähintäänkin stadin derbyssa HJK – HIFK, joka on yleensä tupaten täynnä ja tunnelma kuin Etelä-Euroopassa.

HJK:lle on silti tärkeintä aloittaa Veikkausliiga heinäkuussa, koska seuran budjetissa lipputulot ovat vain noin 15 prosenttia. Sponsorit rahoittavat suurimman osan ja niille riittää näkyvyys netissä. Ottelut voi katsoa maksullisessa verkkopalvelussa.

– Tavoite on päästä katsomoon! naurahtaa Kääriäinen, joka on myös Huuhkajien faniyhdistyksen jäsen. Siperia opettaa fania kovalla kädellä.

– Ensin piti odottaa vuosia, että Huuhkajat pelaa itsensä EM-kisoihin ja nyt tuli vielä tämä vuoden mittainen Via Dolorosa kisojen lykkäämisen takia. No lippuja Suomen matseihin ei minulta kukaan ota pois!

Kaverien tapaaminen yhtä tärkeää kuin peli

Entäs täällä? Miltä näyttäisi 500 katsojaa Urheilukadun hienolla stadionilla, jonka katsomopäätyihinkin on viimein saatu tuulisuojat – osin fanien keräyksellä.

– Kun kevät koittaa, sitä huomaa, että alkaa olla jo ikävä muita futisfaneja. Näitä kavereita on mukava tavata pelin äärellä. Ottelu on tärkeä ja sen takia katsomoon tullaan, mutta kyllä se yhdessäolo on yhtä tärkeää.