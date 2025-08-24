Tyly selkäsauna – HJK murskasi IFK Mariehamnin

Miesten jalkapalloliigan kärkisijoja tavoitteleva HJK teki sen, mitä siltä odotettiin IFK Mariehamnia vastaan.

Mestaruutta takamatkalta tavoitteleva Klubi löi vieraansa kylläkin vielä odotettua tylymmin 8–2 Alexander Ringin heiluttaessa tahtipuikkoa hattutempullaan.

Kamppailu ratkesi paljolti kapteeni Ringin ja saarelaisten kipparin Pontus Lindgrenin kaksintaisteluissa. Mittelöä aivan ensimmäisillä minuuteilla jopa hallinnut MIFK joutui purjeeseen, kun Ring päihitti Lindgrenin juoksukilpailussa ja antoi päätyrajalta poikittaispassin. Toisesta aallosta takatolpalta avausosuman viimeisteli HJK:n hollantilainen hyökkääjä Vicente Besuijen.

Pelin 13. minuutti koitui vieraille perin kohtalokkaaksi, sillä ruotsalaispuolustaja Lindgrenin rike boksissa Ringiin tuomaroitiin ulosajon ja rangaistuspotkun väärtiksi.

Alta puolen tunnin Ring iski jo toisensa pilkulta, tällä kertaa MIFK:n Emmanuel Chukwuemekan kahden käden töytäisy Klubin Kaius Simojokeen ei jättänyt tulkinnan varaa.

Toisella jaksolla jännitettiin sitä, kuinka monta lisämaalia isännät latovat. Ring sai hattutemppunsa täyteen tilanteesta, jossa hän ehkä vältti paitsion vain täpärästi ja laukoi jatkotilanteesta alanurkkaan kauden 12. maalinsa. Osuma tiesi kärkipaikkaa maalipörssissä.

– Tiesimme, että pitää nyt antaa vahva näyttö - etenkin kotikentällä. Koko kautemme ei ole sujunut toivotusti, HJK:lle maalin kantapää-volleyllä viimeistellyt, Brooklyn Lyons-Foster sanoi Ruudun tv-haastattelussa.