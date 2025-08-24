Karut lukemat – Ruotsi murjoi Suomen maaottelussa

Eturivin tähtensä viikonlopuksi Tukholman olympiastadionille saanut keltasininen joukkue murskasi Suomen miesten ottelussa hurjalla 51 pisteen marginaalilla 252–201. Naisissa Ruotsin voitto merkittiin 242,5–211,5.
Naisissa tappio oli odotetunlainen, mutta miesten sarjassa Suomi kyykkäsi pahasti.
Kauden parhaita tuloksia vertaileva tilastomaaottelu ennusti Suomelle ennen klassikkokilpailua 12 pisteen tappiota miehissä ja 29 pisteen tappiota naisissa.
Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen myönsi, että tappiot olivat suomalaisvinkkelistä murskaavat.
– Ruotsi oli kautta linjan tosi vahva ja tuntui siltä, että tiukat väännöt kääntyivät kerta toisensa jälkeen Ruotsille. Näin tällä kertaa, Salonen sanoi Ylen tv-haastattelussa.
Viime vuonna Suomi voitti Helsingissä sekä miesten että naisten maaottelun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1998. Tämän vuosituhannen puolella voitot ovat Ruotsille miehissä 16–10 ja naisissa 22–4.