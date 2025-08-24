Niclas Grönholmin kotikisasta raju pettymys – "Tämä oli fiasko"

Rallicrossin MM-sarjan kakkospaikalta kotikilpailuunsa lähteneen Niclas Grönholmin finaali päättyi heti alkuunsa Kymiringillä.

Suomalainen lähti finaaliin eturivistä kakkospaikalta, mutta Grönholmin kisa meni pipariksi jo heti ensimmäisissä mutkissa. Ensin Juha Rytkönen osui Grönholmiin kakkosmutkassa. Tilanteen seurauksena Grönholm ajautui ulos ihannelinjalta

Finaalin murheet eivät jääneet siihen, vaan MM-sarjaa johtava Ruotsin Johan Kristoffersson töytäisi Grönholmin autoa, ja Grönholm joutui keskeyttämään.

– Harmittaa, kun ei itse tee mitään väärin ja tulos on tämä. Ensin työnnetään mutkasta pitkäksi, ja sen jälkeen toinen kerää potin ajamalla autoni etukulmaa päin. Osuma rikkoi ohjausvarren ja alatukivarren, Grönholm harmitteli tiedotteessa.

Finaalin voittoon ajoi Ole Christian Veiby ja Kristoffersson oli toinen. Finaalia hetken johtanut Juha Rytkönen oli lopulta kotikisassaan kolmas.

Ennen kahta viimeistä Turkissa kilpailtavaa MM-osakilpailua Grönholm on yhteispisteissä toisena.

Rallicrossin maailmanmestaruus ratkaistaan syyskuun lopulla Turkin Istanbul Parkissa.

– Mestaruuden suhteen pistetilanne retkahti jo aika suureksi. Turkissa (Johan) Kristofferssonilla pitää olla jo todella suurta epäonnea, mikäli hän ei mestaruutta voita. Tämä kisa oli meille fiasko, mutta toki mestaruudesta loppuun asti taistellaan.