Viron MM-rallilla hurja suunnitelma – "Lähtönopeus oltava 180 kilometriä tunnissa"

Mikäli Viron MM-rallin johtaja Urmo Aava saa tahtonsa läpi, ensi vuonna Virossa saatetaan nähdä rallin MM-historian pisin hyppy.

Aava on suuri innovaattori ja yksi etelänaapurimme MM-rallin tärkeimmistä vetureista. Kisa on ollut yksi MM-sarjan uraauurtavimmista tapahtumista siitä lähtien, kun se saapui palauttamaan MM-sarjaa takaisin normaaliin rytmiin COVID-19-pandemian keskellä vuonna 2020.

Aavan ajattelutapa on selkeä: antaa ihmisille syy tulla katsomaan rallia rallin ulkopuolella.

– Ajatellaan vaikka Uutta-Seelantia. Ihmiset menevät sinne paitsi rallin, myös maisemien takia. Meidän on löydettävä tarinoita, sillä ralli tarvitsee tarinoita. Olen miettinyt tätä hyppyjuttua jo jonkin aikaa, Aava kertoo uutissivusto DirtFishille.

Esimerkkinä Aava käyttää Suomen MM-rallista tuttua niin sanottua Keltaisen talon hyppyä Ouninpohjassa. Kyseisestä hypystä autot lentävät keskimäärin noin 50–60 metriä.

– Ajattelimme 70 metriä, mutta jos hyppäät 70 metriä, miksi et yrittäisi lentää 100 metriä ja luoda tarinaa. Minulla on mielessäni jo sopiva paikka reitillä. Lähtönopeuden on oltava noin 180 kilometriä tunnissa, joka on lähellä autojen huippunopeutta.

– Ideana on, ettet lennä korkealla, mutta lennät pitkälle – paikassa on luonnollinen korkeusero tien ”pudotessa alta”. Filosofia on kuin mäkihypystä. Laskimme, että lennät noin 40 metriä sekunnissa, joten olisit ilmassa noin 2,5 sekuntia 100 metrin matkan saavuttamiseksi, Aava visioi.

Aava sanoo, että 100 metrinen leiskautus voi tuntua kuljettajasta hurjalta. Sen sijaan autot kestävät sen hyvin.

– En ole huolissani jousituksesta laskeutuessa, ajattelen vain hieman aerodynamiikkaa – auton on oltava hyvin tasapainossa. Meidän täytyy keskustella tästä joidenkin tiimien ja insinöörien kanssa, hän toteaa.