Säähavaintolaitteiden asiantuntija Yhdysvaltojen mysteeripalloista: "Lateksipallo ei lennä valtamerten yli"

Yhdysvaltain hävittäjä ampui alas epäillyn kiinalaisen vakoilupallon 4. helmikuuta. Ensimmäisen pallon jälkeen alas on ammuttu kolme tunnistamatonta esinettä. Ampumiset tapahtuivat viime viikon perjantaina Alaskan yllä, lauantaina Kanadan yllä ja sunnuntaina Huronjärven yläpuolella lähellä Kanadan rajaa. Vielä ei tiedetä, liittyvätkö nämä kolme tunnistamatonta esinettä paljon isompaan valkoiseen palloon, joka siis ammuttiin alas 4. helmikuuta Atlantin valtameren yllä.

Kiina väittää, että isoin alas ammutuista palloista olisi säähavaintopallo, mutta Liljan on vaikea uskoa, että näin olisi. Hänen mukaansa operatiiviset säähavaintopallon ovat pienempiä ja tekniikka, joka niiden mukana lentää on pienempää. Hän kertoo, että päivittäistä säätä havainnoivat pallot lentävät pisimmillään noin 500 kilometriä ja normaali lentoaika on noin kolme tuntia, jonka jälkeen luonnonkumista valmistettu pallo puhkeaa ja tekniikka palaa takaisin maan pinnalle.