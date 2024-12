New Jerseyssä on tehty lukuisia havaintoja salaperäisistä kauko-ohjattavista lennokeista. Yölliset havainnot ovat herättäneet huolta asukkaiden keskuudessa, mutta viranomaisilla ei tunnu olevan vastauksia.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on saanut maan itärannikolla sijaitsevassa New Jerseyn osavaltiossa tuhansia ilmoituksia öisin lentävistä drooneista eli lennokeista.

Maan turvallisuusministeriön mukaan eri puolilla osavaltiota viime viikkoina havaitut suuret lennokit ovat välttäneet perinteiset havaitsemismenetelmät.

Uutistoimisto Reutersin mukaan asukkaat ovat raportoineet epäilyttävästä toiminnasta liittovaltion ilmailuhallinnolle ensimmäisen kerran jo 18. marraskuuta. New Jerseyn lisäksi mystisiä lennokkeja on havaittu esimerkiksi New Yorkin ja Pennsylvanian osavaltioissa.

Vastauksia kaivataan

FBI johtaa yhteistyössä New Jerseyn osavaltion poliisin ja paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkimuksia ilmoituksista, joihin kuuluu myös sotilaslaitosten lähellä havaittuja lennokkeja.

Viranomaisten laajasta yhteistyöstä huolimatta huolestuttavalle ilmiölle ei tunnu löytyvän minkäänlaista selitystä.

New Jerseyn kuvernööri Phil Murphy vakuutteli keskiviikkona Newsweekille, että lennokit eivät tällä hetkellä aiheuta turvallisuusuhkaa. Samalla hän kuitenkin myönsi, että tekijätahosta ei tällä hetkellä ole tietoa.

– On selvää, että lisäresursseja tarvitaan, jotta voimme täysin ymmärtää, mitä tämän toiminnan takana on, Murphy lisäsi.

Sekä New Jerseyn että New Yorkin senaattorit ovat pyytäneet FBI:lta selvitystä siitä, miten tapauksen tutkintaa edistetään.