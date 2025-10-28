Italialais- ja espanjalaismediat kertovat, että Serie A:ssa pelaavan Inter Milanin maalivahti Josep Martinez olisi tänä aamuna ajanut ihmisen kuoliaaksi autollaan.

Milanolaisen La Gazzetta dello Sportin mukaan onnettomuus tapahtui puoli kymmenen jälkeen Milanon luoteispuolella.

Lehden mukaan pyörätuolissa ollut 81-vuotias mies kuoli tapahtumapaikalle. Martinezin kerrotaan selvinneen ilman fyysisiä vammoja, mutta 27-vuotias espanjalaismaalivahti on sokissa.

Onnettomuustutkinta on käynnissä.

Alkuperäiset tiedot kertovat, että pyörätuolissa ollut mies olisi mahdollisesti muuttanut nopeasti suuntaansa, todennäköisesti sairauden vuoksi, ja päätynyt Martinezin auton eteen. Martinez yritti auttaa miestä heti kolarin jälkeen.

Onnettomuuspaikassa on yksi ajokaista molempiin suuntiin ilman keskikoroketta.

Interin kerrotaan peruneen tämänpäiväisen tiedotustilaisuuden, jossa päävalmentaja Christian Chivun oli määrä ennakoida huomista Serie A -ottelua Fiorentinaa vastaan.

Martinez on Interin kakkosmaalivahti. Hän siiryi seuraan kesällä 2024 Genoasta.