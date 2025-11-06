Inter Milanin ruotsalaispelaaja Olivia Schough kertoi Aftonbladetille kokemastaan erikoisesta loukkaantumisesta ja siitä, kuinka hänen käteensä asennettiin "tuhatjalkainen".

Rosengårdista viime vuonna Inter Milaniin siirtynyt Schough luuli aluksi, että kyse oli vain nyrjähdyksestä. Harjoittelu jatkui tavalliseen tapaan, mutta kun vasemman käden turvotus ei laskenut, ymmärsi hän, että jotain oli vialla.

– Se on täysin järjenvastaista. Olen kaatunut lukemattomia kertoja urani aikana, mikä kuuluu asiaan. Siihen kuuluu taklauksia ja törmäyksiä. En ole kuitenkaan kokenut koskaan mitään tällaista, Schough kertoi.

Tällä hetkellä harjoittelusta sivussa oleva Schough näki, kuinka nimetön ja pikkusormi kääntyivät toiseen suuntaan. Onnettomuus sattui viime maanantaina. Viimeinen harjoituksissa tehty pujottelupätkä oli menossa, kun hän oli astunut kartion päälle ja kaatunut.

– Kun niin tapahtuu, niin ajattelee, että pitää vain purra hammasta. Tästä selvitään kyllä. Ajattelimme, että mikään ei voinut olla murtunut. Se oli niin pieni kaatuminen, Schough sanoi.

Ruotsalaisen käteen oli tullut spiraalimurtuma (erityinen luunmurtumatyyppi, jolle on ominaista kierteinen tai spiraalimainen kuvio luun suuntaisesti). Schough ajatteli, että hänelle laitetaan pahimmassa tapauksessa kipsi. Tuloksena oli kuitenkin leikkaus ja paketti käden ympärillä kolmen viikon ajan.

– Se oli täysi shokki, Schough totesi.

Leikkaus tehtiin Italiassa ja se kesti 45 minuuttia. Schough oli hereillä leikkauksen aikana. Nyt hänellä on kädessään metallilevy, jota hän itse kutsuu "tuhatjalkaiseksi". Se jää käteen todennäköisesti loppuelämän ajaksi.