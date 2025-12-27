Italialaisen Palermon ja Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Joel Pohjanpalo ei löydä pysäyttäjäänsä tällä hetkellä.
Lauantaina Pohjanpalo viimeisteli Palermolle voiton tuoneen osuman kotiottelussa Padovaa vastaan ja vankisti jälleen johtoaan Italian Serie B:n maalipörssissä.
Pohjanpalo maalasi Antonio Palumbon keskityksestä 38. minuutin kohdalla, eikä ottelussa nähty enempää maaleja. Palermon maalivahti Jesse Joronen piti hienosti maalinsa puhtaana.
Jo kuudennen peräkkäisen tappiottoman liigapelinsä pelannut Palermo on sarjassa nyt neljäntenä. Palermo on tehnyt 18 ottelussaan 28 maalia, ja niistä 12 on merkattu Pohjanpalolle. Maaleista kahdeksan on tullut kuudessa viime ottelussa.
Serie B:n maalintekijätilastossa Pohjanpalon etumatka on kolme osumaa Modenan yhdeksän maalin kärkimieheen Ettore Gliozziin.