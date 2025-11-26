Italian jalkapalloilun maalivahtisuuruus Lorenzo Buffon on kuollut 95-vuotiaana, kertoi hänen entinen seurajoukkueensa Inter nettisivuillaan.

Buffon voitti Italian mestaruuden viisi kertaa, neljästi AC Milanin ja kerran Interin kanssa. Buffon aloitti 1962 MM-kisat Italian joukkueen kapteenina, mutta putosi turnauksen viimeiseen otteluun vaihtomieheksi.

Buffon kuului 1950- ja 1960-luvuilla italialaisen julkisuuden hahmoihin sekä urheilumenestyksensä että yksityiselämänsä takia. Buffon meni naimisiin näyttelijän ja televisiotähti Edy Campagnolon kanssa, joka oli aiemmin ollut suhteessa Italian edellisen maajoukkuemaalivahdin Giorgio Ghezzin kanssa.

Buffon kuului suureen maalivahtiperheeseen. Hänen isänsä ja serkkunsa pelasivat jalkapalloa maalivahteina, ja Italian 2006 maailmanmestariksi torjunut Gianluigi "Gigi" Buffon on Lorenzo Buffonin pikkuserkun lapsenlapsi.