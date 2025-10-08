Arsenal on aloittanut sisäiset keskustelut Emirates Stadiumin kapasiteetin laajentamisesta. Mahdollinen katsomoremontti tarkoittaisi kotiotteluiden pelaamista evakossa Wembley Stadiumilla.
BBC:n mukaan keskustelut projektista ovat vielä alkuvaiheessa, eikä tarkkaa ajankohtaa projektille tiedetä. Keskusteluja on kuitenkin jo käyty kotipelien pelaamisesta väliaikaisesti Wembley Stadiumilla.
Arsenalin paikallisvastustaja Tottenham pelasi väliaikaisesti nykyisellä Wembleyllä osittain kaudella 2016–17, koko kauden 2017–18 sekä suurimman osan kaudesta 2018–19, kunnes sen uusi stadion valmistui.
Tottenham otti 90 000 istumapaikan Wembley Stadiumin hetkellisesti omakseen./All Over Press
Arsenal pelasi Mestarien liigan otteluita vanhalla Wembley Stadiumilla kaudella 1998-99 ja 1999-2000.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Arsenal muutti Highburylta Emirates Stadiumille.
Neuvotteluissa on tiettävästi keskusteltu mahdollisuudesta muuttaa Emiratesin istumapaikkajärjestystä tuhansien istumapaikkojen lisäämiseksi, jotta Arsenal pysyisi mukana maan suurimpien stadionien joukossa.
Arsenalin stadion on kapasiteetiltaan 60 704. Se on englantilaisten jalkapalloseurojen stadioneista viidenneksi suurin.
Manchester Unitedin Old Trafford on suurin stadion kapasiteetillaan 74 879. Tottenhamin kotistadion on toiseksi suurin (62 850), minkä jälkeen tulevat West Hamin stadion (62 500) ja Liverpoolin Anfield (61 276).