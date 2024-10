Tytär on odottanut kaksi vuotta mielenterveyshoitojonossa, Taru-äiti pelkää hengen puolesta: "Kukaan ei auta meitä"

Ruovedellä asuva Taru Kulmala kertoo, että tytär on ollut psykiatrian jonossa jo kaksi vuotta. Sinä aikana tytär on täysi-ikäistynyt.

– Tyttö on nyt väliinputoaja, joka ei saa mitään tukia tai hoitoja. Periaatteessa voi sanoa, että tyttö on kohta rahaton ja koditon.

"Tytär on lihonut melkein 50 kiloa"

Odotusaikana tilanne on huonontunut entisestään.

– Tytär on lihonut melkein 50 kiloa, sairastui ahmimishäiriöön, ja kärsii nyt tämän johdosta lisääntyvistä terveysongelmista.

Äidin luettelema lista huimaa. Astmaoireet saapuivat, kun painoa tuli, tyttö myös eristäytyy kotiinsa ja liikunta väheni. Myös fyysisiä muita oireita on tullut, kuten jalat eivät kanna ja tyttö kaatuilee keskelle autotietä kävellessään tien ylitse ja tämä pahentaa tytön paniikkihäiriötä.

"Kukaan ei auta meitä"

Lisäksi tytöllä on jo vaikeuksia käydä kaupassa.

– Siksi tyttö muutti tukiasuntoon, mutta sieltä ei saakaan kauppa-apua, vaikka niin luvattiin. Asunto oli saastainen ja näin on edelleen. Vaadimme siivousta, mutta siivoojat eivät asuntoa kuulemma saa siivottua pinttyneen lian vuoksi. Tyttö ei halua asua siellä, äiti toteaa.

– Kun olen sanonut, että en uskalla mennä kauppaan, minulle on ehdotettu, että "Rupea tilaamaan Woltilla", mutta jos minä sen teen, niin en tule pääsemään kämpästäni ulos enää ollenkaan.

Umpikuja

– Tyttö tarvitsee diagnoosit. Ne annettiin aikoinaan vain suullisesti. Niitä ei ole Omakannassa eikä missään. Eikä ole myöskään lääkärinlausuntoa ja siksi kuntoutusrahaa ei saa. Eikä Omapolkuun pääse eli erityisoppilaitokset ja kaikki eteenpäin pääsemisen polut, on suljettu pois.

– Samoin on suljettu rahahanat: Tyttö ei kelpaa työkkäriin, kun ei ole koulutusta, eikä kelpaa työkokeiluihin ja harjoitteluihin, kun terveys on, mikä on.