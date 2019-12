Kuusi kertaa päivystykseen hakeutuneen Marian, 25, voimat lopussa – lääkärit lähettäneet vain kotiin odottelemaan: "Tämä on heitteillejättö"

Tilanne ei suinkaan ole ainutkertainen. Nuori nainen on yrittänyt saada itsetuhoisiin ajatuksiinsa apua hakeutumalla päivystykseen kuusi kertaa viimeisten kahden kuukauden aikana.

Hän on aina saanut lähetteen psykiatriselle osastolle, muttei sen enempää apua. Osastolla hänet pidettiin viimeksi yhden yön ja heti lounaan jälkeen lähetettiin kotiin.

Ei apua

Mielenterveyden keskusliiton mukaan lähes neljänneksellä nuorista aikuisista on mielenterveysongelmia.

Marialla todettiin vuonna 2012 ahdistuneisuushäiriö, joka on välillä oireillut enemmän ja välillä vähemmän. Viime lokakuusta asti ahdistus on tuntunut sietämättömältä ja itsetuhoiset ajatukset hiipivät mieleen turhan usein.

Iltaisin ja öisin ahdistus on pahimmillaan.

Maria on avohoidossa eli tapaa kerran viikossa psykiatrisen sairaanhoitajan.

– Silloin kun ahdistus on pahimmillaan, niin minua ei kyllä yhtään lohduta se, että näen viikon päästä hoitajan. Lääkäri psykiatriselta osastolta on sanonut minulle, että odottele rauhassa avohoitoa, mutta en pysty odottelemaan.

– Joskus jo tunti tuntuu soittajasta niin pitkältä, ettei hän jaksa edes hengittää. Niin kyllä sellaisessa tilanteessa viikon päähän sovittu lääkäriaika on ihan yhtä tyhjän kanssa. Nopeaa apua pitäisi tarvittaessa olla saatavilla heti, ei ensi kuussa tai pyhien jälkeen, Laine pohtii.

– Kun ihmiselle tulee se tunne, että joku välittää, se on erittäin tärkeää.

Valitettavan moni ei kuitenkaan saa apua ennen kuin on liian myöhäistä.

Raaka yhteiskunta

Viime vuonna yli 800 suomalaista teki itsemurhan. Erityisesti nuorten itsemurhakuolleisuus on korkea. Eurostatin vuoden 2016 tilastojen mukaan nuorten 15–24-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli Suomessa korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

20 vuotta kuntoutusneuvojana puheluihin vastannut Laine on huomannut, että soittajien ongelmat ovat vuosien varrella monimutkaistuneet ja yhteiskuntamme on raaistunut. Neuvontapuhelimelle on entistä enemmän tarvetta.