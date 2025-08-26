Työttömyysvakuutusmaksuun esitetään korotusta – näin nousu vaikuttaisi tuloihin

Työllisyysrahasto esittää 0,3 prosentin korotusta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuihin. Myös työnantajien maksuihin tulisi saman suuruinen nousu, mikäli eduskunta hyväksyy esityksen.

Työttömyysvakuutusmaksut nousevat ensi vuonna, jos Työllisyysrahaston tänään julkaistu ehdotus hyväksytään.

Palkansaajien vakuutusmaksut nousisivat 0,3 prosenttiyksikköä ja olisivat ensi vuonna 0,89 prosenttia palkasta.

4000 euroa kuukaudessa tienaava maksaisi ensi vuonna vakuutusmaksua noin 428 euroa vuodessa, mikä on 144 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Myös työnantajien osuutta vakuutusmaksuista korotettaisiin 0,3 prosenttiyksiköllä.

Purra: Tarkastelemme asiaa budjettiriihessä

Lopullisen päätöksen asiasta tekee hallituksen esityksestä eduskunta. Hallitukselle asia on vaikea: esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo (kok.) vetosi aikaisemmin kesällä Työllisyysrahastoon, ettei maksua korotettaisi.

Vakuutusmaksuja alennettiin tälle vuodelle. Työllisyysrahasto oli kuitenkin jo viime vuonna 800 miljoonaa euroa alijäämäinen. Oppositiopuolue SDP:n mukaan Kokoomus haluaa sysätä vastuun työllisyyskehityksestä seuraavalle hallitukselle.

– Valitettava tosiasia on se, että näilläkin maksukorotuksilla aika monelta viedään kokonaisuudessaan pois hallituksen esittämät alennukset tuloverotukseen, sanoo kansanedustaja Joona Räsänen (sd.).

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo ymmärtävänsä, että nykyisen kaltaisella työttömyyskehityksellä täytyy tehdä päätöksiä.

– Tämä on hyvin ikävää tässä tilanteessa, kun talous on juuri elpymässä. Parannamme ostovoimaa, myös veronalennusten kautta. Hallitus tulee suhtautumaan tähän kriittisesti, ja me tarkastelemme tätä budjettiriihessä tätä kokonaisuutta, Purra toteaa.