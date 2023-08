Työttömyysvakuutusmaksuihin voi tulla tuntuva alennus

Työllisyysrahaston hallitus esittää, että sekä työnantajan että työntekijän maksuja alennettaisiin tuntuvasti. Työnantajan keskimääräinen maksu olisi esityksen mukaan 0,82 prosenttia palkasta, kun se nyt on 1,54 prosenttia. Työntekijöiden maksu olisi 0,79 prosenttia palkasta, kun se tänä vuonna on 1,5 prosenttia. Esimerkiksi noin 3 600 euroa kuukaudessa ansaitseva työntekijä maksaisi maksuja ensi vuonna runsaat 340 euroa vuodessa, kun tänä vuonna maksettavaa kertyy noin 650 euroa vuodessa.

Rahaston nettovarallisuus ylittämässä enimmäismäärän

Esityksen taustalla on se, että työllisyys on pysynyt Suomessa hyvällä tasolla ja palkkasumma on kasvanut, mikä on lisännyt työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa.



– Arvioimme Työllisyysrahaston tuloksen olevan selvästi ylijäämäinen tänä vuonna, minkä seurauksena nettovarallisuutemme, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden aikana, sanoi Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki tiedotteessa.



Rahasto arvioi, että nettovarallisuuden määrä suhdannepuskurissa on tämän vuoden lopussa yli kaksi miljardia euroa.



– Nämä tekijät yhdessä – näkymät taloudesta ja työllisyydestä, suhdannepuskurin lähestyminen enimmäismääräänsä sekä hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus – vaikuttivat arvioomme työttömyysvakuutusmaksujen merkittävän alentamisen mahdollisuudesta, totesi Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Karo Nukarinen.



Työllisyysrahaston hallintoneuvosto tekee lopullisen päätöksen esityksestä maksujen tasoksi sosiaali- ja terveysministeriölle torstaina. Työttömyysvakuutusmaksut vahvistaa eduskunta.