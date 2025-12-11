Ursula von der Leyenin mukaan Euroopan tulisi keskittyä enemmän itseensä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viime aikaisia kommentteja Euroopan tulevaisuudesta.

Yhdysvaltain julkaisemassa kansallisen turvallisuuden strategiassa esimerkiksi kuvattiin Euroopan mantereen muuttuvan tunnistamattomaksi 20 vuoden päästä.

Torstaina Brysselissä Politico lehden järjestämässä juhlatilaisuudessa von der Leyen kommentoi presidentti Trumpin Eurooppa-kommentointia tiukasti demokratiaa puolustaen.

– Kun puhutaan vaaleista, se ei ole meidän päätettävissä kuka mitäkin valtiota johtaa, se on kyseisen maan kansa, joka päättää, komission puheenjohtaja sanoo.

Yhdysvaltain turvallisuusstrategiasta kysyttäessä von der Leyen vastaa ytimekkäästi.

– Kenenkään muun ei tulisi osallistua päätöksiin, von der Leyen sanoo.

Trumpin turvallisuusstrategian vastaanotto etenkin niissä Euroopan maissa, joissa äärioikeisto on ollut vahvoilla, on otettu vastaan monia maita paremmin.

Strategiassa Trump syyttää Eurooppaa poliittisen sensuurin harjoittamisesta, pyrkimyksissä rajoittaa äärioikeistoja puolueita, von der Leyen puolustautuu luodulla demokratia-kilvellä.

Parlamentti perusti EUDS:n (European Democratic Shield) eli demokratian suojaamista käsittelevään erikoiskomiteaan, jonka EPP-ryhmän koordinaattoriksi valittiin Mika Aaltola (kok.).

Von der Leyenin mukaan Eurooppa ja Yhdysvallat ovat aina työskennelleet hyvin yhdessä ja sama jatkuu edelleen. Kaikesta huolimatta Euroopan tulisi keskittyä enemmän itseensä, eikä verrata sitä muihin.

– Suhteemme Yhdysvaltoihin on muuttunut. Miksi? Koska me muutumme. On tärkeää, että pidämme mielessämme kantamme. Mitkä ovat vahvuutemme? Tehkäämme töitä näiden eteen ylpeästi. Puolustakaamme yhtenäistä Eurooppaa, von der Leyen päätti puheensa mahtipontisesti.