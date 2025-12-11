Hallituspuolueet ovat MTV Uutisten tietojen mukaan erimielisiä siitä, millä kriteereillä maahanmuuttaja voi välttää Suomen tulevan kansalaisuuskokeen.

Suomen kansalaisiksi haluavien maahanmuuttajien kansalaisuuskokeen lakihanke myöhästyy aikataulustaan.

Myöhästys johtuu osin lain virkavalmistelun venymisestä, mutta viime viikkoina siihen on sotkeutunut myös poliittinen peitsentaitto.

Lakia ei ehditä antamaan eduskuntaan syyskauden aikana, kuten vielä hiljattain oli tarkoitus. Näillä näkymin laki voidaan antaa eduskuntaan lausuntokierroksen jälkeen aikaisintaan helmikuun puolivälin tienoilla.

Uudenlainen kansalaisuuskoe

MTV Uutisten tietojen mukaan perussuomalaisilla ja RKP:lla on erimielisyyksiä ainakin siitä, missä tilanteessa maahanmuuttajan ei tarvitse suorittaa erillistä koetta todistaakseen valmiutensa kotoutua Suomeen.

Hallituksessa on sovittu, että ainakin lukion suorittaminen riittää todisteeksi maahanmuuttajataustaisen henkilön Suomi-valmiuksista. Kiistaa on siitä, millä muilla tavoilla kokeen voisi korvata.

Suomessa ei ole aiemmin ollut käytössä kansalaisuuskoetta. Hallitusohjelman mukaan Suomen kansalaisuuden edellytys on jatkossa kansalaisuus- ja kielikokeen hyväksytty suorittaminen.

Aivan alun perin lakia laativan virkamiestyöryhmän oli määrä saada työnsä valmiiksi kesäkuun 2025 loppuun mennessä. Sittemmin toimikautta on jatkettu ensi kevääseen asti.