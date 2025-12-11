Lakia irtisanomisen helpottamiseksi käsitellään seuraavaksi eduskunnassa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on madaltaa irtisanomiskynnystä henkilöön perustuvissa irtisanomistilanteissa. Mietintö valmistui torstaina.



Esityksen mukaan työsopimuksen irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Nykyisessä laissa irtisanomisen syyn täytyy olla asiallinen ja painava. Tilanne ei ole muuttumassa taloudellisin ja tuotannollisin perustein tapahtuvien irtisanomisten osalta.



Lakiesityksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämiskykyä.



Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät mietintöön vastalauseensa. Myös keskusta jätti mietintöön oman vastalauseensa.



Seuraavaksi esitystä käsittelee eduskunta. Lakiesityksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta.