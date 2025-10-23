Aiempaa useampi arvioi henkilökohtaiset voimavaransa heikoiksi. Kokemus korostuu erityisesti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajien joukossa.

Selvästi aiempaa useampi suomalainen on huolissaan työttömyydestä, selviää E2 Tutkimuksen suomalaisten mielenmaisemaa tarkastelevasta kyselytutkimuksesta.

Kyselyn vastaajista puolet kertoi olevansa huolissaan työttömyydestä. Viime vuonna vastaavassa kyselytutkimuksessa noin kolmasosa vastaajista ilmoitti olevansa asiasta huolissaan.

Työttömyysaste Suomessa on ollut kuukausia hyvin korkea. Viime kuussa tilanne osoitti kuitenkin pieniä merkkejä parannuksesta, kun työttömyysasteen trendiluku laski 9,9 prosenttiin elokuun kymmenestä prosentista.

Vuodentakaiseen verrattuna myös suomalaisten arvio omista voimavaroistaan on kääntynyt heikompaan suuntaan. Vuosi sitten alle viidesosa vastaajista ilmoitti voimavaransa heikoiksi, tänä vuonna luku nousi yli neljännekseen vastaajista.

Heikoksi voimavaransa arvioivat kyselyssä erityisesti perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajat. Sama kokemus korostui myös niillä vastaajilla, jotka arvioivat toimeentulonsa heikoksi.

Vain noin puolet vastaajista ilmoitti henkilökohtaisten voimavarojensa olevan hyvät.

– Tilanne ei ole toivottava. Sillä on heijastuksia paitsi työelämään myös siihen, millaisia valintoja suomalaiset tekevät elämässään ja millaisia riskejä he ottavat, sanoo E2 Tutkimuksen tutkimuspäällikkö Ville Pitkänen tiedotteessa.

Suurin osa tukee hyvinvointivaltiota

Suomalaisten kärkihuolia kyselyssä olivat terveyden- ja vanhustenhoidon tilanne Suomessa. Yli puolet vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan kummankin palvelun tilanteesta.

Valtaosa kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen ei pidä hylätä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Vajaa viidennes piti silti hyväksyttävänä, että osa ihmisistä tippuu kyydistä, kun valtiontaloutta laitetaan parempaan kuntoon.

Naisista ajatusta piti hyväksyttävänä noin joka kymmenes. Miehillä vastaava määrä oli suurempi: joka neljännes miehistä hyväksyi ajatuksen siitä, että osa väestöstä tippuu kyydistä, kun taloutta korjataan.

Puolueista perussuomalaisten kannattajat pitivät ajatusta kannatettavimpana. Heistä puolet hyväksyi ajatuksen. Kokoomuksen kannattajista näin ajatteli kolmannes. SDP:n, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista vain noin kymmenes piti ajatusta hyväksyttävänä.

E2 Tutkimuksen kyselytutkimukseen vastasi yli tuhat suomalaista internetpaneelissa toukokuussa. Tutkimuksen aineisto edustaa 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. E2 Tutkimus on toteuttanut katsauksen suomalaisten mielenmaisemiin vuosittain vuodesta 2022.

