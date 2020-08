STM esittää, että valtio osallistuisi ensi vuonnakin lomautusrahojen maksuun – 550 miljoonan euron hintalappu voi vielä pienentyä

Ministeriö julkaisi tänään ehdotuksensa oman alansa talousarvioksi ensi vuodelle. Esitys on yli 720 miljoonaa euroa suurempi kuin valtiovarainministeriön (VM) vastaava. Leijonanosan erosta selittää 550 miljoonan euron suuruinen rahoitus, joka on ehdotettu lomautuspäivärahojen maksuun.

Uutta arviota odotetaan budjettiriiheen

– Kun nämä on niin suhdannesidonnaista, on vaikea ennakoida, kuinka suuri meno lopulta on. Työttömyysturvassa suhdannevaihtelu on aina todella suuri.