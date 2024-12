Yksinäiseksi itsensä tunteva ihminen on tutkimuksen mukaan suuremmassa riskissä sairastua dementiaan, kertoo muun muassa Neuroscience News -sivusto.

Yksinäisyydellä on havaittu olevan erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia. Lokakuussa Nature Mental Health -lehdessä julkaistu floridalaisyliopiston tutkimus lisää niiden joukkoon sen, että yksinäisyyden tunne näyttäisi lisäävän dementiariskiä 31 prosentilla.

Tulos saatiin suuressa useiden tutkimusten tuloksia tarkastelleessa meta-analyysissä, jossa oli mukana yli 600 000 ihmistä eri puolilta maailmaa.

Lisäksi analyysi osoitti, että yksinäisyys on merkittävä kognitiivisen heikentymisen riskitekijä iästä tai sukupuolesta riippumatta. Se yhdisti yksinäisyyden myös dementian erityisiin syihin, kuten Alzheimerin tautiin, ja kognitiivisiin häiriöihin, joita voi esiintyä ennen diagnoosia.

Yksinäisyys oli ongelma myös sen jälkeen, kun muut riskitekijät, kuten liikalihavuus ja diabetes, oli otettu huomioon.

Lue myös: Helppo keino arjessa toisi välittömiä hyötyjä aivoille

Tutkimuksesta tarkemmin

21 pitkittäistutkimuksesta tehty meta-analyysi osoitti, että yksinäisyyden tunteen kokeminen lisäsi riskiä sairastua dementiaan 31 prosentilla.

– Tulokset eivät ole yllättäviä, kun otetaan huomioon lisääntyvät todisteet siitä, että yksinäisyys liittyy huonoon terveydentilaan, sanoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori Martina Luchetti.

Luchetti kertoo, että dementia on monimuotoinen sairaus ja siihen liittyvät neuropatologiset muutokset alkavat vuosikymmeniä ennen kliinisen taudin puhkeamista. Hänen mukaansa on tärkeää jatkaa yksinäisyyden ja erilaisten kognitiivisten tulosten tai oireiden välisen yhteyden tutkimista koko tämän spektrin alueella.

– Yksinäisyys – tyytymättömyys sosiaalisiin suhteisiin – voi vaikuttaa kognitiiviseen toimintaan ja jokapäiväiseen elämään.

Yksinäisyys ei tee hyvää, toteaa tutkimus.

Pitäisi tutkia laajemmin

Vaikka tutkimukseen osallistui ihmisiä eri puolilta maailmaa, suurin osa aineistosta kerättiin vauraampien länsimaisten kulttuurien ihmisiltä. Luchettin mukaan tulevissa tutkimuksissa olisi otettava huomioon enemmän tietoja muista maista.

– Tiedämme, että dementiatapaukset lisääntyvät matalan tulotason maissa, hän sanoi.

Tutkimusta tuettiin apurahalla, jonka myönsi National Institute on Aging, joka on osa National Institutes of Healthia.

Katso myös video: Miten tunnistaa alkava Alzheimerin tauti?

8:05

Miten tunnistaa alkava Alzheimerin tauti? Onko hoitaminen myöhäistä, jos oireita jo on? Miten läheisensä saa lääkäriin, jos tämä ei sinne tahdo? Keskustelemassa Muistiliiton asiantuntija Outi Ronkainen.

Lue myös:

Lähde: Neuroscience News, Yahoo! Lifestyle