Työpaikoilla muhivat konfliktit, kun ihmiset palaavat sankoin joukoin etätöistä lähityöhön: "Asiat ovat patoutuneet ja ristiriitoja voi nousta"

Läsnätyöhön palaaminen jännittää ja saattaa nostattaa työyhteisössä epävarmuuden tunteita pomoportaaseen asti. Nyt esihenkilöiden tehtävänä on huolehtia siitä, että mahdolliset etätyöaikana nousseet konfliktit käsitellään kunnolla.

Vuorovaikutuskouluttaja Franz Schniderin mukaan etätyöaika on merkinnyt ehkä liiallistakin asiakeskeisyyttä ja tunneköyhyyttä.

– Tunnepohjainen luottamus on ollut liki täysin poissa. Emme ole menneet niin syvälle asioihin, kuin olisi ehkä pitänyt. Toki asioita on voitu hoitaa tehokkaasti.

Schnider ehdottaa, että työpaikoilla kannattaisi harkita työhön perehdyttämistä – aivan kuin uusille työntekijöille tehdään. Moni tärkeä taito ja tieto kun on voinut unohtua vuoden aikana etäillessä.

– Työyhteisöissä on tärkeää rakentaa ja varmistaa psykologinen turvallisuus. Silloin voidaan käsitellä ristiriidat ja konflikit aivan eri tasolla. Yhteisöllisyyden ja luottamuksen edistäminen on nyt erityisen tärkeää.

Takana voi olla menetyksiä ja perhekriisejä

Työterveyslaitoksessa on seurattu tarkoin etätyön vaikutuksia suomalaisiin. Tutkimusten mukaan etätyöhön ollaan oltu pääosin tyytyväisiä, ja työhyvinvointi on pysynyt melko hyvänä. Nyt seurannassa on seuraava suuri muutos eli ihmisten paluu läsnätyöhön.