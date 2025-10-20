Turma tapahtui Kuopiossa keväällä 2023. Kiinteistöpalveluyrityksen toimitusjohtaja ja palveluesimies tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Kuopiossa toissa vuonna tapahtunut kuolemaan johtanut työtapaturma toi sakkotuomiot kiinteistöpalveluyrityksen toimitusjohtajalle ja palveluesimiehelle.

Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoo, että miehet syyllistyivät työturvallisuusrikokseen.

Sen sijaan oikeus hylkäsi kaksikon syytteet kuolemantuottamuksesta.

Yrityksen työntekijä kuoli maaliskuussa 2023 jäätyään kiinni hiekoituskoneen sekoitinakseliin. Tapauksesta rikosilmoituksen teki Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Avin mukaan työntekijä oli ollut hiekoittamassa pihoja ja mennyt traktorin perässä olleen hiekoituskoneen luo täyttämään konetta hiekalla. Hänen hihansa tarttui koneen sekoitinakseliin, kun hän hakkasi paakkuuntunutta hiekkaa lapiolla.

Työntekijä kietoutui konevoimalla pyörivään akseliin ja kuoli. Syyttäjän mukaan työntekijä kuoli tukehtumalla.

Toimitusjohtaja ja palveluesimies kiistivät syyllistyneensä rikokseen. Heidän mukaansa työntekijä toimi vastoin annettuja ohjeita.

Puutteita työturvallisuudessa

Käräjäoikeuden maanantaina antamassa tuomiossa kerrotaan, että yritys ei ollut laatinut työturvallisuuslain mukaista kirjallista riskien arviointia ja että hiekoittimessa ei ollut tapaturman sattuessa suojaritilää.

Yritystä oli kehotettu tekemään vaarojen arviointi. Ensimmäisen kerran asiasta oli mainittu jo vuoden 2014 työsuojelutarkastuksessa. Oikeuden mukaan kyseessä oli pitkäaikainen laiminlyönti.

Avin tarkastuskertomuksen mukaan suojaritilä oli tullut hiekoittimen mukana, kun se oli hankittu yritykselle. Työsuojeluvaltuutettu ei kuitenkaan ollut nähnyt kyseisessä hiekoittimessa suojaritilää paikoillaan milloinkaan.

Yrityksen työntekijöitä oli ohjeistettu muun muassa siitä, että hiekoitin ei saa olla käynnissä huoltotoimia tehtäessä, mutta oikeuden mukaan tämä ohjeistus ei ollut riittävä toimenpide.

Oikeuden mukaan yrityksen työturvallisuuspuutteita ei voinut pitää vähäisinä. Siten oikeus katsoi, että toimitusjohtaja ja palveluesimies syyllistyivät työturvallisuusrikokseen.

Syytteet kuolemantuottamuksesta kuitenkin hylättiin. Käräjäoikeuden mukaan kyseessä oli tapaturma, joka johtui työntekijän ohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Toimitusjohtajan ja palveluesimiehen ei voida katsoa aiheuttaneen työntekijän kuolemaa huolimattomuudellaan, tuomiossa sanotaan.

Toimitusjohtaja ja palveluesimies saivat kumpikin työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakkoa. Lisäksi kiinteistöpalveluyritys tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 7 000 euron yhteisösakkoon.