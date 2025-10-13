Työmaan nostokori petti alta, kaksi rakennusmiestä putosi 19 metrin matkan Helsingissä. Molemmat miehet saivat hengenvaarallisia vammoja ja toinen heistä kuoli matkalla sairaalaan.
Työtapaturma tapahtui Helsingin Kalasatamassa helmikuussa 2018 K-ryhmän pääkonttorin rakennustyömaalla.
Kaksi rakennusmiestä oli pystyttämässä tavarahissiä rakennuksen ulkopuolelle, kun nostokori keikkasi yhtäkkiä 90 astetta alaspäin.
Miehet putosivat alas betonialustalle. Heillä ei ollut tapahtumahetkellä turvavaljaita.
Hengissä selvinnyt mies sai muiden muassa selkärankamurtumia, lantion murtuman ja käsiin useita murtumia. Lisäksi hänelle aiheutui useita sisäelinvammoja.
Miestä hoidettiin tehohoidossa kaksi viikko ja hänet jouduttiin leikkaamaan useita kertoja. Hänelle jäi tapahtumasta pysyviä vammoja muiden muassa selkäydinvaurioiden takia.
Taustalla asennusvirhe
Myöhemmin tutkinnassa selvisi, että onnettomuuden aiheutti asennusvirhe. Hissirakennelma oli kiinnitetty liian vähillä pulteilla.
Taustalla oli oikeuden mukaan hissikorissa olleiden työntekijöiden puutteellinen perehdytys tehtäviinsä.
Helsingin hovioikeus on tuominnut tänään rakennusliike Firmus Partners Oy:n 10 000 euron yhteissakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yritys joutuu maksamaan rikosuhrimaksua 800 euroa.
Oikeuden mukaan yritys laiminlöi työntekijöidensä perehdyttämisen työtehtäviinsä.
Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän vaatimukset yhteisösakosta.
Tuomion tapahtumista sai myös asennustöiden johtajana toiminut mies, joka oli tapahtuma-aikaan 54-vuotias. Oikeus tuomitsi hänet työturvallisuusrikoksesta, kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta 60 päiväsakkoon.
Oikeus määräsi rakennusliikkeen maksamaan loukkaantuneelle työntekijälle yhteensä 22 000 euron korvaukset kärsimyksestä ja vammautumisen aiheuttamista haitoista.