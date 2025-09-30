Työntekijä jäi kiinni hiekoituskoneen sekoitinakseliin, joka veti hänet hiekoittimeen.

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa käsitellään tänään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joka tapahtui Kuopiossa noin puolitoista vuotta sitten.

Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta kahdelle kiinteistöpalveluyrityksen vastuuhenkilölle. Syytteen mukaan toimitusjohtaja ja palveluesimies syyllistyivät kuolemantuottamukseen ja työturvallisuusrikokseen.

Kiinteistöpalveluyrityksen työntekijä kuoli maaliskuussa 2023 Kuopiossa jäätyään kiinni hiekoituskoneen akseliin. Poliisi arvioi tuolloin tuoreeltaan, että asiassa ei epäillä rikosta. Itä-Suomen aluehallintovirasto teki kuitenkin rikosilmoituksen.

Aluehallintovirasto kertoi huhtikuussa 2023, että työntekijä oli ollut hiekoittamassa pihoja ja mennyt traktorin perässä olleen hiekoituskoneen luo täyttämään konetta hiekalla. Hänen hihansa tarttui koneen sekoitinakseliin, kun hän hakkasi paakkuuntunutta hiekkaa lapiolla. Työntekijä kietoutui konevoimalla pyörivään akseliin ja kuoli. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan hän menehtyi tukehtumalla.

Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikokseen. He katsovat Pohjois-Savon käräjäoikeudelle lähettämässään kirjallisessa vastauksessa, että työntekijä toimi vastoin annettuja ohjeita.

Syyttäjä: Turvallisuutta laiminlyötiin

Syyttäjän mukaan kiinteistöpalveluyrityksessä laiminlyötiin jatkuvasti työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia. Syyttäjä vaatii yritykselle 25 000 euron yhteisösakkoa.

– Velvollisuuksien laiminlyönnistä on aiheutunut yhtiön useille työntekijöille pitkäaikaista hengen ja terveyden menettämisen vaaraa. Yhtiö on laiminlyönyt nämä velvollisuutensa tarkastajien nimenomaisista ja toistuvista huomautuksista huolimatta, katsoo syyttäjä haastehakemuksessa.

Syytetyt myöntävät vastauksessaan, että yrityksessä oli tehty useita työsuojelutarkastuksia, joiden mukaan työn vaarojen arviointia ei ollut tehty kirjallisessa muodossa. Yhtiössä kävi tarkastaja vuosina 2014, 2021 ja 2022. Viimeinen tarkastus tehtiin maaliskuussa 2023, pari viikkoa kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen.

Juttua päivitetty 30.9.2025 kello 11.45 kauttaaltaan.