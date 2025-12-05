



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



STT:n vertailu: Pienten lukioiden kärjessä erälukio ainoan ylioppilaansa voimin STT:n lukiovertailussa oli mukana tarkastelussa 340 lukiota. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 22 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT STT on julkaissut syksyn lukiovertailunsa tulokset. STT:n syksyn lukiovertailun kärjessä ovat suurten lukioiden osalta Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja pienistä lukioista Enontekiön erälukio. Ranskalais-suomalainen koulu oli sarjansa kärjessä myös keväällä, mutta Erälukio nousi koko vuoden tulosten kärkeen ainoan ylioppilaansa voimin. Keväällä pienien lukioiden kärjessä ollut Tuusniemen lukio Pohjois-Savosta jäi toiselle sijalle. STT:n syksyn lukiovertailussa verrataan koko vuoden ylioppilastutkintojen keskiarvoja kolme vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. Kun opiskelijoiden lähtötaso huomioidaan, lukion vaikutus oppimistuloksiin saadaan paremmin esiin kuin pelkkiä yo-tuloksia vertailemalla. Suurten lukioiden sarjan toisella sijalla oli Tampereen yliopiston normaalikoulu ja kolmannella Brändö gymnasium Helsingistä. Pienien lukioiden sarjassa kolmantena oli vantaalainen Helsinge gymnasium. STT:n lukiovertailun suuret ja pienet kärkilukiot Suuret lukiot (yli 51 tutkinnon suorittanutta) 1. Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsinki, Uusimaa





2. Tampereen yliopiston normaalikoulu, Tampere, Pirkanmaa

3. Brändö gymnasium, Helsinki, Uusimaa

4. Korsholms gymnasium, Mustasaari, Pohjanmaa

5. Pirkkalan yhteislukio, Pirkkala, Pirkanmaa

6. Nousiaisten lukio, Nousiainen, Varsinais-Suomi

7. Otaniemen lukio, Espoo, Uusimaa

8. Ilmajoen lukio, Ilmajoki, Etelä-Pohjanmaa

9. Tölö gymnasium, Helsinki, Uusimaa

10. Ressun lukio, Helsinki, Uusimaa

11. Muhoksen lukio, Muhos, Pohjois-Pohjanmaa

12. Kyrkslätts gymnasium, Kirkkonummi, Uusimaa

13. Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Turku, Varsinais-Suomi

14. Martinlaakson lukio, Vantaa, Uusimaa

15. Katedralskolan i Åbo, Turku, Varsinais-Suomi

16. Kuopion taidelukio Lumit, Kuopio, Pohjois-Savo

17. Gymnasiet Grankulla samskola, Kauniainen, Uusimaa

18. Alppilan lukio, Helsinki, Uusimaa

19. Vasa övningsskola, Vaasa, Pohjanmaa

20. Euran lukio, Eura, Satakunta

Pienet lukiot (1–50 tutkinnon suorittanutta)

1. Enontekiön erälukio, Enontekiö, Lappi

2. Tuusniemen lukio, Tuusniemi, Pohjois-Savo

3. Helsinge gymnasium, Vantaa, Uusimaa

4. Ähtärin lukio, Ähtäri, Etelä-Pohjanmaa

5. Vieremän lukio, Vieremä, Pohjois-Savo

6. Sodankylän lukio, Sodankylä, Lappi

7. Reisjärven lukio, Reisjärvi, Pohjois-Pohjanmaa

8. Suomen kristillinen yhteiskoulu, Kaarina, Varsinais-Suomi

9. Siikajoen lukio, Siikajoki, Pohjois-Pohjanmaa

10. Rautjärven lukio, Rautjärvi, Etelä-Karjala

11. Pudasjärven lukio, Pudasjärvi, Pohjois-Pohjanmaa

12. Punkalaitumen lukio, Punkalaidun, Pirkanmaa

13. Karis-Billnäs gymnasium, Raasepori, Uusimaa

14. Alajärven lukio, Alajärvi, Etelä-Pohjanmaa

15. Ekenäs gymnasium, Raasepori, Uusimaa

16. Kristinestads gymnasium, Kristiinankaupunki, Pohjanmaa

17. Tervolan lukio, Tervola, Lappi

18. Lovisa gymnasium, Loviisa, Uusimaa

19. Haapaveden lukio, Haapavesi, Pohjois-Pohjanmaa

20. Siikalatvan lukio, Siikalatva, Pohjois-Pohjanmaa

Näin lukiovertailu tehtiin ja nämä ovat sen rajoitukset

STT vertaili toisiinsa lukiopaikkansa syksyllä 2022 vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvojen keskiarvoja sekä keväällä että syksyllä 2025 ylioppilastutkintonsa suorittaneiden yo-kokeiden tuloksia. Tarkastelussa oli mukana 340 lukiota. Vertailuun on laskettu kullekin kokelaalle keskiarvot äidinkielestä, parhaasta pitkästä aineesta ja kolmesta muusta parhaasta koetuloksesta sekä laskettu näistä koulukohtainen keskiarvo.

Vertailun tulokset näyttävät, kuinka opiskelijoiden opintotulokset ovat muuttuneet lukion aikana. Pelkkiä ylioppilaskokeita vertailemalla kärki koostuisi lähinnä lukioista, joihin pääsee vain jo valmiiksi koulussa hyvin menestyneitä opiskelijoita korkeilla keskiarvoilla. Vertailusta puuttuvat lukiot, joiden lähtökeskiarvoja tai yo-tuloksia ei löydy Opetushallituksen tai ylioppilastutkintolautakunnan aineistoista.

Suomen lukiot ovat vertailun perusteella hyvin tasalaatuisia. Tyypillisesti vertailussa keskellä oleva lukio pääsisi aivan kärjen tuntumaan tai putoaisi lähelle vertailun pohjaa, jos sen yo-keskiarvo muuttuisi puolen arvosanan verran suuntaan tai toiseen.

STT:n lukiovertailulla on useita rajoituksia siinä, miten hyvin se kuvaa todellisia eroja lukioiden välillä: Eroja yläkoulujen arvostelukäytännöissä ei voi näillä lähtöaineistoilla ottaa huomioon. Yo-kokeet arvostellaan valtakunnallisesti, joten niiden tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Yläkouluissa sen sijaan eri opettajat antavat arvosanansa itsenäisesti.

Yo-kokeissa jaettavien korkeimpien arvosanojen määrä on rajallinen toisin kuin peruskoulun päättötodistuksissa, joten kovatasoisten opiskelijoiden yo-tuloksissa pienet erot ylikorostuvat. Lisäksi peruskouluissa on helpompi saada korkeimpia arvosanoja kuin yo-kokeissa, joten korkean sisääntulokeskiarvon lukioiden on vaikeampi pärjätä STT:n lukiovertailussa.

Lukion keskeyttäneet tai muuten kuin kolmessa vuodessa suorittavat sekä IB-linjalla opiskelevat vaikuttavat lukionsa sisäänpääsykeskiarvoon, mutta he eivät näy vertailuvuoden yo-tulosten tutkintokeskiarvoissa.

Pienissä lukioissa muutamakin poikkeuksellisen menestynyt opiskelija voi heilauttaa lukionsa yo-tulosten keskiarvoa huomattavasti ylöspäin, joten kaikkia lukioita tarkastellessa kärkisijat menevät useimmiten pienille tai keskisuurille lukioille. Suurten lukioiden on suhteessa vaikeampi pärjätä vertailussa.