Työministeri Matias Marttinen (Kok.) kertoo laittaneensa jo työministeriössä liikkeelle valmistelun liittyen Uudenkaupungin alueen tilanteeseen. Valmet Automotive ilmoitti tänään jättimäisistä muutosneuvotteluista.

Marttinen aikoo vierailla Uudessakaupungissa ensi viikolla. Hän kertoo jo keskustelleensa Valmet Automotiven johdon ja Uudenkaupungin kaupunginjohtajan kanssa tilanteesta.

Työministeri Marttinen sanoo viestinään Vakka-Suomeen ja Uuteenkaupunkiin, että aluetta tuetaan ja tilanteesta päästään yhdessä eteenpäin.

Marttisen mukaan valtion mahdolliset tukitoimet voivat olla esimerkiksi uudelleenkoulutusta, joka helpottaa uuden työn löytämistä.

Päivä on ollut Varsinais-Suomelle ristiriitainen, sillä tänään risteilyvarustamo Royal Caribbean Group ilmoitti tilaavansa uuden risteilyaluksen Meyer Turku -telakkayhtiöltä. Samalla varustamo julkisti pitkäaikaisen aiesopimuksen, joka varaa yhtiölle oikeudet rakennuttaa laivoja Meyer Turun telakalla vuoteen 2036 saakka.

Työministeri Marttinen sanoo MTV Uutisille, että tässä tilanteessa täytyy selvittää löytyisikö työttömäksi jääville mahdollisesti uutta työtä meriteollisuudesta.

– Alihankintaverkostossa on satoja ja satoja yrityksiä, jotka tuottavat palveluita suuremmille telakoille ja sen vuoksi myös niistä voi löytyä työmahdollisuuksia, sanoo Marttinen MTV Uutisille.