Valtion enemmistöomistama autotehdas kertoi suuresta sopeutustarpeesta.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) vierailee tänään Uudessakaupungissa. Vierailun taustalla on autotehdas Valmet Automotiven viime viikolla kertomat tiedot muutosneuvotteluiden aloittamisesta.
Neuvottelujen piirissä on noin 1 300 ihmistä ja arvioitu sopeuttamistarve on noin 1 075 henkilötyövuotta.
Lue myös: Työministeri niputti päivän talousjytkyt: Meriteollisuudesta ehkä töitä Valmet Automotivelta työttömiksi jääville
Päivä neuvotteluilmoituksen jälkeen Yle kertoi verkkosivuillaan, että Mercedes-Benz-autojen valmistaminen tehtaalla loppuu. Uudenkaupungin tehtaalla on valmistettu Mercedes-Benz A:ta vuodesta 2013 alkaen. AMG-sarjan valmistus alkoi vuonna 2023.
Valmet Automotiven omistajina ovat Suomen valtio ja Kokkilan suvun sijoitusyhtiö Pontos. Valtion omistusosuus autotehtaasta on 79 prosenttia.
Syyskuun alussa kerrottiin, että valtiosta tulee Uudenkaupungin autotehtaan enemmistöomistaja.
Uudenkaupungin autotehdas aloitti toimintansa 1960-luvun lopulla ja se valmisti alkuun ensin Saabin eri automalleja. Sittemmin tehtaalla on valmistettu useiden muidenkin merkkivalmistajien autoja.